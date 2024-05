Vendas aumentam 27,3% e Acre lidera comércio de carros usados na Amazônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Segundo relatório da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), as vendas de veículos usados cresceram 27,6% na comparação com o mês de março deste ano no Acre.

O resultado é bem maior que a média brasileira, de 11,3%, no mesmo período. No país, as vendas são 26,6% superiores ao mesmo mês de 2023 -e os acreanos seguem preferindo os chamados “velhinhos”, veículos com idade superior a 13 anos. Esse segmento teve 43,1% de participação no total de usadões vendidos.

Anúncios

O Acre também se destaca em nível de Amazônia, já que as vendas ocorridas no Estado foram as maiores da região no período.

Com esse resultado, o acumulado de veículos comercializados no quadrimestre chegou a 4.840.992 de unidades, um resultado 10,0% maior do que o acumulado no mesmo período de 2023.

“Os resultados mostram uma tendência positiva de crescimento, o que nos faz prever números muito bons de fechamento no primeiro semestre de 2024. Além disso, com base nos dados históricos da FENAUTO, nossa perspectiva é a de ultrapassarmos a marca dos 15 milhões de veículos, batendo um novo recorde de vendas até o final do ano”, comenta Enilson Sales, presidente da FENAUTO.

Os modelos mais procurados no mês de abril foram:

AUTOS

VW – GOL – 63.230

FIAT – UNO – 35.480

FIAT – PALIO – 33.464

COMERCIAIS LEVES

FIAT – STRADA – 30.080

VW – SAVEIRO – 19.511

TOYOTA – HILUX – 14.668

MOTOS

Anúncios

HONDA – CG150 – 70.061

HONDA – BIZ – 34.130

HONDA – CG 125 – 28.337