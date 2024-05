Família de idoso que recebeu doações para custear passagens agradece após cirurgia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em fevereiro, a família do idoso Valdemir Alves de Souza, 63 anos, estava desesperada. É que o morador da zona rural de Tarauacá sofria com um problema no coração chamado Estenose Aórtica Grave, e precisava passar por um procedimento cirúrgico para trocar a válvula aórtica.

Sem condições de arcar com as despesas da viagem aérea, já que as condições de saúde não permitiam a viagem pela BR-364, a família realizou uma campanha para arrecadar o valor da passagem do idoso e da acompanhante, a filha Valdeinisia Souza.

Em apenas dois dias, o valor de R$ 2,4 mil foi superado e a família conseguiu arrecadar R$ 3,8 mil, suficiente para custear o deslocamento, remédios e ajudar com as despesas na capital acreana.

Nos últimos dias, após três meses de exames e espera na capital acreana, Valdemir fez a primeira cirurgia e já se recupera na casa de familiares. A filha procurou novamente o ac24horas e fez questão de prestar contas às doações e agradecer pela ajuda. “Eu procurei vocês porque na hora do sufoco pessoas que eu nunca vi na vida se sensibilizaram com a história do meu pai e ajudaram. Estamos todo esse tempo aqui em Rio Branco, ele fazendo consultas e exames e graças a Deus, na última sexta-feira, ele fez a primeira cirurgia e está tudo bem. Vai ter que fazer mais uma, mas estamos muito confiantes e eu queria agradecer a todo mundo que nos ajudou”, disse Valdenisia.