Emissão de CPF via cartórios cresce 7,8% no Acre em 2024

Ao menos 5.507 já foram emitidos pelos cartórios do Acre em 2024. Levando em conta o período de janeiro a abril, os dados mostram que cresceu a emissão do CPF nos cartórios se comparar com o ano passado: em 2023 foram feitos 5.108 CPFs, o que significa que em 2024 o crescimento já é de 7,8%.

Todas as cidades do Acre contam, através dos cartórios, com esse serviço. Neste ano, somente em Rio Branco foram emitidos, via cartórios, 2.402 CPFs. Há outros meios de obtenção do documento mas a participação dos cartórios fez avançar a procura.

O CPF (Cadastro de Pessoa Física) é documento civil básico do cidadão (Decreto nº 6.289, de 2007), necessário para abertura de conta em bancos; matrícula em escolas e faculdades; obter carteira de trabalho, cartão de saúde do SUS, passaporte, entre outros documentos e serviços.

A inscrição de CPF também é realizada por cartórios de todo o Brasil e qualquer cidadão pode consultar a quantidade emitida, por região, estado e município no portal de Transparência do Registro Civil.