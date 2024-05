Locais de prova do concurso da Sefaz poderão ser acessados na sexta (24)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os locais de aplicação das provas objetivas para todos os cargos do concurso da Receita Estadual e da prova discursiva específica para o cargo de auditor poderão ser acessados a partir da próxima sexta-feira, dia 24. A consulta é por meio do site do Cebraspe e o candidato precisa informar os dados pessoais.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), referentes ao concurso público para o provimento de vagas de nível médio e superior da Sefaz.

As provas serão aplicadas no dia 2 de junho de 2024. As provas só poderão ser realizadas no local designado na consulta individual.