DNIT inicia obras em trecho interditado da BR-364, em Rondônia, mas não há prazo para liberação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deu início às obras de elevação do trecho da BR-364 que está inundado desde a madrugada da última quinta-feira (24). A rodovia federal foi completamente interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 15 horas daquele mesmo dia.

O ponto de alagamento está localizado no km 540, entre os municípios de Ariquemes e Itapuã do Oeste, mais precisamente no acesso para o município de Alto Paraíso, onde a pista está totalmente submersa em um trecho de cerca de meio quilômetros com profundidade de até 2 metros.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da PRF/RO, mais de 800 motoristas profissionais estão parados na região sem poder prosseguir viagem em ambos os sentidos. Em razão dessa situação, uma campanha de arrecadação de alimentos prontos (marmitas) em favor dos caminhoneiros.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tem equipes no local e iniciou as obras de alteamento naquele trecho da rodovia, mas não há qualquer previsão para a conclusão dos serviços e muito menos para a liberação da BR-364 para o tráfego de veículos.

A PRF continua orientando aos motoristas que estão parados na região afetada, principalmente os caminhoneiros, a não buscarem rotas alternativas ao trecho que está interditado, pois não existem opções seguras para contornar o ponto alagado, havendo o risco de acidentes e outros problemas a quem arriscar essa solução.

Na BR-421, km 01, entre os municípios de Ariquemes e Monte Negro, há interdição parcial da rodovia também por conta do alto nível do Rio Jamari. O tráfego na estrada está sendo fechado no período da noite e durante o dia há o trabalho de “pare e siga” feito pela PRF com o objetivo de evitar acidentes.

Preocupação

A Associação Acreana de Supermercados (ASA) admitiu nesta sexta-feira (25) que há risco de falta de produtos perecíveis no estado caso a interdição da BR-364 continue até este domingo (27), o que aparenta já estar quase certo. O presidente da ASA, o empresário Adem Araújo, da rede Arasuper, confirmou esse risco.

Em nota veiculada pela Agência de Notícias do Acre, o governo do estado informou que estaria enviando neste sábado (26) uma equipe ao local para verificar a situação das cargas e propor alternativas para que o tráfego de veículos seja restabelecido.

Já o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sindepac) informou ao ac24horas que não há, até o momento, nenhum risco de desabastecimento de combustível no estado, uma vez que os postos trabalham com estoque.

Veja o vídeo: