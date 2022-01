Assur é oficializado na Indústria e Jefson Dourado na Casa Civil

Uma cena inusitada, mas que comprova as condições atuais do transporte coletivo na capital acreana aconteceu nesta quinta-feira, 20. A porta de um ônibus que faz a linha para a região do São Francisco, uma das mais populosas da capital acreana, caiu quando o motorista apertou o botão que abre as portas do coletivo.

Um vídeo que circula na internet mostra momentos após a porta ter caído. A impressão que se tem é que o ônibus estava na parada final e não havia passageiros dentro do veículo. Por sorte, não havia ninguém passando próximo ao local.

Rio Branco vive um sério problema no transporte coletivo com a suspensão do serviço por parte das empresas, o que fez com que prefeitura decidisse assumir o transporte coletivo na cidade.

Os primeiros ônibus da Rico Transporte, nova empresa que vai operar em Rio Branco, já chegaram na capital acreana e devem entrar em circulação nos próximos dias.

Veja o vídeo: