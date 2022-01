Às vésperas de procissão, Xapuri registra 18 novos casos de Covid-19, diz Secretaria

O governo publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 18, a criação do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Regional de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira do – CIEVS REGIONAL Cruzeiro do Sul.

O CIEVS tem papel importante no registro e na percepção de mudanças importantes no padrão de ocorrências das doenças infecciosas e agravos, bem como a ocorrência do elevado número de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza infecciosa, catástrofes e outras, com consequente irrupção de surtos e epidemias causados por inúmeros agentes de natureza tóxica, infecciosa ou desconhecida.

Cabe ao CIEVS, planejar e organizar as ações de contenção e controle, estruturar e delegar equipes de apoio e de campo nos eventos emergenciais, monitorar os eventos e o pós – eventos, realizar Epidemiologia de campo para eventuais emergências de saúde pública e realizar parcerias interinstitucionais que atuem em situações emergências, ex: SAMU, Defesa Civil, Brigadas, entre outros.

O CIEVS Regional Cruzeiro do Sul deverá funcionar 24 horas diárias, em todos os dias da semana. Nos períodos fora de funcionamento regular (noturno, final de semana e feriados) funcionará em regime de sobreaviso.

A composição do CIEVS Regional Cruzeiro do Sul está estruturada em seu eixo principal, contendo a Sala de Situação, instalada em espaço físico próprio, com equipamentos, suporte logístico e equipe técnica para atendimento oportuno às emergências.