Ponte do Madeira está na lista das grandes obras do DNIT em 2021

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Em 2021, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) entregou uma das maiores e mais modernas obras de engenharia executadas em Rondônia: a ponte do Abunã, que faz a ligação do estado ao Acre e é fundamental para integração com o resto do Brasil. No futuro, a ponte também fará parte do caminho que vai interligar o Brasil ao Oceano Pacífico.

Localizada no encontro dos rios Madeira e Abunã, no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Rondônia, região pertencente ao município de Porto Velho, a ponte tem 1.517 metros de extensão e recebeu investimentos de mais de R$ 160 milhões.

A previsão é que mais de 2 mil veículos cruzem a ponte todos os dias. Desde a abertura da BR-364/RO, entre Rio Branco e Porto Velho, na década de 1980, a travessia sobre o rio Madeira era feita exclusivamente por balsas, sendo que o trajeto entre as margens do rio leva, em média, duas horas (entre a espera e a travessia). Com a conclusão da obra, é possível cruzar o rio Madeira em menos de cinco minutos.

Neste ano, o DNIT também avançou com a construção da ponte sobre o rio Araras, localizada na BR-425/RO. As equipes realizam o serviço ao lado da estrutura antiga, 3 metros acima, tudo para evitar que o nível das águas interrompa o tráfego na região. A nova ponte trará melhorias na trafegabilidade da região e na ligação até a capital Porto Velho.

A autarquia executou uma série de obras de manutenção rodoviária ao longo da BR-364/RO. As frentes de serviço atuaram entre nos municípios de Cacoal, Presidente Médici e Ji-Paraná com remendo profundo, tapa-buraco, prolongamento de dispositivos de drenagem, sinalização e outros.

O DNIT concluiu as obras de dragagem no rio Madeira, no trecho de 620 quilômetros entre Porto Velho (RO) e Manicoré (AM). Os serviços fazem parte do ciclo anual do trabalho, realizado desde 2017 e renovado neste ano, e garantem a manutenção do canal de navegação com largura e profundidade adequados, mesmo durante o período de estiagem.

Só em 2021, foram dragados 850 mil m³ no Rio Madeira – resultado que contribui para o escoamento de produtos das regiões Norte e Centro-Oeste do país. Por meio da dragagem, o DNIT assegura fluidez e maior carregamento dos comboios, mantendo a capacidade de carga das barcaças compatível com o planejamento de transporte das empresas. Assim, é possível evitar a migração de cargas para modais de transporte mais onerosos e favorecer a redução do custo de frete.

O rio Madeira é um dos principais eixos logísticos do norte do país e integra o Arco Norte. A região compreende os estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará, Mato Grosso e Tocantins, e permite o escoamento de safras pelo rio Amazonas e seus afluentes da margem direita – que correm na direção sul-norte, dos cerrados do centro do país para a floresta Amazônica.