Prefeita diz que Tarauacá é tão bom de morar que as pessoas “têm dificuldade para dormir”

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery, defendeu a qualidade de vida na cidade do Envira e afirmou que Tarauacá é tão bom de se viver que a população tem até dificuldade para dormir. A fala foi feita nesta quarta-feira (24) durante a abertura da programação do aniversário do município, que completa seus 111 anos.

“Às vezes falamos tão mal da nossa cidade e a nossa palavra tem poder. Tarauacá é o melhor lugar do mundo para se viver, tem um povo isolado com inúmeras dificuldades, mas muito feliz, que pra dormir é muito difícil porque tá sempre em igreja, barzinho, andando de bicicleta, cantando na praça. É um povo muito diferente”, disse a prefeita Maria Lucinéia, que é pré-candidata à reeleição pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT.

Hoje, a celebração do aniversário da cidade foi disparada com desfile cívico-militar e um bolo de 11 metros que foi distribuído para a população.

A Prefeitura Municipal de Tarauacá, no interior do Acre, divulgou nesta quarta-feira (24) a programação da festa de aniversário de 111 anos do município e decretou ponto facultativo nos dias 25 e 26 de abril (quinta e sexta-feira).

De acordo com a programação divulgada pelo município, farão parte das apresentações bandas evangélicas, católicas, DJs, desfiles de Miss e Mister, tendo como ponto alto do evento o show da banda Arregaça Aê, no dia 27 de abril.

Veja as fotos de Jardy Lopes: