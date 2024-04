Globo lucra mais de R$ 50 milhões com show de Madonna no Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Antes mesmo da chegada da Rainha do Pop, Madonna, no Brasil, a Globo já vêm lucrando com os patrocínios que aparecerão durante a transmissão em TV aberta do show da cantora no país, acumulando R$ 51 milhões até então.

Segundo a Folha de São Paulo, a Rede Globo já vendeu três cotas de patrocínio para a exibição em TV aberta e outras plataformas. Cada cota foi vendida num valor estimado em R$ 17 milhões.

Entre os patrocinadores que pagaram pelo espaço durante o show de Madonna estão: o Banco Itaú, a rede de cosméticos Nívea e o grupo Heineken.

O Banco Itaú, por ser um dos responsáveis por trazer a cantora ao Brasil, teve direito a uma cota antecipada. Entretanto, o banco privado ainda assim pagou pelo espaço na televisão aberta.

O material publicado pela F5 informa que a Globo e o Itaú possuem uma parceria desde o início dos anos 1990. O banco é o patrocinador mais longevo das transmissões do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Ao todo, com os três patrocínios, a Globo já arrecadou R$ 51 milhões, o suficiente para cobrir os custos da produção e transmissão, além de trazer lucro para a empresa televisiva.

