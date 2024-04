Deputados aprovam reajuste de 4.62% para servidores do Tribunal de Justiça do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade por 13 votos na sessão desta quarta-feira, 24, na Assembleia Legislativa do Acre um projeto que altera a Lei Complementar nº 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre, concedendo um reajuste de 4,62% para os trabalhadores efetivos.

De acordo com a lei, o reajuste salarial de que trata este artigo se dará de uma vez, a contar de 1º de abril de 2024. O benefício não influencia em ganhos para magistrados do Acre, cujo seus vencimentos dependem de reajuste nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

O ac24horas apurou que o impacto de reajuste na Folha de Pagamento do Tribunal será de quase R$ 7 milhões. O projeto foi relatado pelo deputado Pedro Longo (PDT) e deve ser sancionado pelo governador Gladson Cameli ainda esta semana.