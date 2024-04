Empresa acreana viabiliza oportunidades comerciais na China durante a Canton Fair

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Desde o início de sua participação na Canton Fair, na cidade de Guanzhou, a Selva Hub tem desempenhado importante papel na promoção do comércio e da inovação para empresários do Acre. A empresa, com sede em Rio Branco, organizou uma série de eventos estratégicos, incluindo visitas técnicas e rodadas de negócios, visando a expansão dos horizontes comerciais entre o Acre e a Ásia.

A iniciativa, encabeçada pelo Sebrae Acre, envolveu cerca de quarenta participantes, dentre empresários e diretores de federações locais, que tiveram a chance de explorar diretamente a maior feira multissetorial do mundo. “Estamos proporcionando uma plataforma para que nossos empresários não apenas exponham seus produtos e serviços, mas também absorvam práticas globais essenciais para competir em mercados internacionais”, explicou Márcio Rebouças, CEO da Selva Hub.

Anúncios

Além de explorar a Canton Fair, a delegação acreana também teve a oportunidade de visitar a cidade de Foshan, onde puderam conhecer de perto o maior centro industrial do mundo no setor de móveis e cerâmica. Esta visita proporcionou uma visão rica sobre operações de grande escala e inovações no setor, com potencial para implementação de técnicas similares no Acre.

Um dos destaques da missão foi a participação de parte da delegação em um evento exclusivo para convidados que contou com a presença do primeiro-ministro chinês.

As rodadas de negócios foram particularmente frutíferas, com empresários acreanos e industriais chineses explorando parcerias em setores estratégicos, que vão desde tecnologia até recursos naturais. A interação direta com líderes de algumas das maiores indústrias da Ásia possibilitou diálogos que podem se converter em projetos concretos de colaboração.

Ao fazer um balanço da viagem, fica claro que a Selva Hub proporcionou uma plataforma sem precedentes para os empresários do estado. Eles não apenas ganharam visibilidade internacional, mas também adquiriram conhecimentos que podem transformar significativamente o panorama empresarial do Acre. “O impacto dessa missão se estenderá além dos dias da feira, com expectativas de negócios futuros e um fortalecimento das relações sino-brasileiras”, destacou Marcello Afonso, sócio da empresa.