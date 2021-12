Técnico Kinho Brito define elenco do Andirá para Copa SP

A conturbada reversão do abastecimento de água em Rio Branco do Depasa, autarquia estadual, para o Saerb, do município, não vai terminar no próximo dia 1º de janeiro que é a data em que a prefeitura de Rio Branco reassume oficialmente o essencial serviço para as mais de 400 mil pessoas que moram na capital acreana.

Desde o início, o processo de transição foi marcado por troca de farpas entre as instituições e dificuldades da prefeitura em se viabilizar completamente para receber o serviço. Sem dotação orçamentária, sem pessoal e com lentidão no processo, a transição, assinada em maio deste ano, foi prorrogada por pelo menos duas vezes após pedido da prefeitura.

A tensão e a demora do município em engrenar a reversão provocou a saída da então presidente do Saerb, Pollyana Souza.

Mesmo passado cerca de 7 meses, o município só vai conseguir receber o serviço de água por conta de uma parceria do estado. Os contratos firmados pelo Depasa vão ser usados pelo Saerb para conseguir prestar o serviço de fornecimento de água. Por meio da parceria dos contratos é que a prefeitura vai poder adquirir insumos necessários para o tratamento da água e ter pessoal necessário para a operacionalização do sistema. O convênio tem duração de seis meses, que é quando o Saerb deve conduzir o processo sozinho e o Depasa passa a cuidar exclusivamente da operacionalização do sistema de abastecimento de água em todo o interior.