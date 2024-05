Manaus utiliza ecobarreiras em igarapés para impedir que lixo chegue ao rio Negro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizou o serviço de transbordo de resíduos retirados dos rios e igarapés nos últimos 30 dias em Manaus. De acordo com o prefeito David Almeida, somente com as três ecobarreiras já implantadas, foi possível recolher cerca de 60 toneladas de lixo que foram impedidas de chegar até o rio Negro.

A prefeitura recolhe cerca de 500 a 700 toneladas de resíduos sólidos por mês e a meta, com as ecobarreiras instaladas nos 33 igarapés da capital, é reduzir essa quantidade em até 70% a 80%.

As próximas ecobarreiras serão instaladas nos igarapés do Quarenta, Passarinho e do Franco, nas zonas Sul, Norte e Oeste da capital, respectivamente.

O prefeito acrescentou que esse trabalho integra o projeto Anjos da Floresta, que visa recuperar os mananciais da capital no prazo de 10 a 15 anos. Além disso, há previsão de redução de gastos com limpeza pública em até 20%, mas para isso também é necessária a conscientização de toda a população, pois esse lixo é fruto do descarte irregular.