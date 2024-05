Sem Bocalom e Marfiza e com impedimento de vereadores, Valtim volta a ser prefeito

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O secretário da Casa Civil de Rio Branco, Valtim José, é o prefeito da capital acreana durante esta segunda-feira, 20. O termo de transmissão de cargo foi publicado no Diário Oficial de hoje.

Bocalom se ausentou do município para participar de uma cerimônia de premiação do Ranking das Cidades Amigas do 5G e Cidades com Serviços Inteligentes 2024, que acontecerá no salão Nobre do Ministério das Comunicações em Brasília.

Quem deveria, naturalmente, assumir o cargo seria a vice-prefeita Marfiza Galvão, que também está fora da cidade. Na sequência, a função de prefeito deveria passar ao presidente da Câmara de Vereadores, Raimundo Neném, que por conta da legislação eleitoral, não pode, assim como qualquer outro vereador, assumir, já que ficaria inelegível por se tornar ordenador de despesa, o que não é permitido em ano de eleição.

Com isso, conforme deliberação no plenário da Câmara Municipal de Rio Branco, em sessão ordinária, ocorrida no dia 07 de maio de 2024, o cargo passa a ser exercido por Valtim José.

No último dia 8 de maio, o secretário da Casa Civil já havia assumido a prefeitura. A “administração” de Valtim vai até às 22 horas desta segunda.