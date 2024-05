Prefeitura substitui cartão de ônibus por biometria facial

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura vai implantar, a partir do dia 31 de maio, o sistema de biometria facial para quem anda de ônibus no transporte público de Boa Vista. Com isso, o tradicional cartão não será mais válido e as pessoas precisam fazer o recadastramento para o novo sistema.

Para fazer o recadastramento ir até o terminal de ônibus urbano José Campanha Wanderley, no Centro da cidade, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 12h aos sábados.

A mudança nos antigos validadores de bilhetagem dos ônibus onde o cidadão passa o cartão para liberar a catraca ocorre devido à instalação de equipamentos modernos com tecnologia de reconhecimento facial que tem como objetivo uma gestão mais eficiente e segura do sistema, evitando fraudes no uso dos cartões.