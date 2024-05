Gladson e Aberson não descartam aliança com Marcus: “PP errou ao dar aliança com Bocalom como certa”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente da executiva municipal do Progressistas, Aberson Carvalho, disse ao ac24horas na manhã desta segunda-feira (20) que o partido se equivocou ao dar como “certa” a chapa de disputa à prefeitura de Rio Branco composta por Alysson Bestene como pré-candidato a vice-prefeito do pré-candidato à reeleição Tião Bocalom.

De acordo com Aberson Carvalho, a fala do secretário do partido (PP) Marcio Pereira ao fim da reunião na sede do partido no dia 3 de maio, de que um evento no dia 11 já reuniria Alysson Bestene, Tião Bocalom (PL) e o governador Gladson Cameli, foi um erro. “Os atores políticos estão antecipando o processo eleitoral. Foi uma entonação de fala equivocada, foi colocada na mesa essa aliança com o PL, na deliberativa ficou acordada a manutenção do diálogo. Se o entendimento for direcionado a isto, a coligação será feita”, afirmou.

Anúncios

Perguntado se ainda há a possibilidade do PP se aliançar em torno do nome do pré-candidato do MDB, Marcus Alexandre, nome antagônico de Tião Bocalom, Aberson disse que há a possibilidade. “Quando a gente fala de política, é um processo em construção. Há uma tendência mais forte para o lado do PL, mas na política até boi voa”, disse Aberson.

O governador Gladson Cameli disse apenas que as afirmações de Aberson Carvalho tem o seu respaldo. “Concordo em tudo, penso a mesma coisa”, declarou.