Eliana é criticada ao recusar participar de ação solidária para o Rio Grande do Sul no SBT

N0 domingo (19), a emissora de Silvio Santos reuniu grandes nomes do SBT em prol da arrecadação para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul, no entanto, a ausência de Eliana deixou os espectadores com a pulga atrás da orelha.

De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, a apresentadora teria se recusado a participar do programa já que estaria se desvinculando da emissora com o fim de seu contrato. No entanto, a ausência de Eliana teria sido tratada como “descaso” pelas vítimas do RS, já que o “Domingo Legal” contou com Ratinho, Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega, entre outros grandes nomes.

No entanto, segundo a publicação, não é chocante que Eliana não tenha aceitado participar. A previsão da Folha afirma que a apresentadora tenha seu último programa marcado para o dia 12 de junho e o episódio deve ser exibido no SBT apenas no dia 30, marcando assim a última vez que a apresentadora será vista nas telinhas do SBT.

Vale lembrar também que Eliana compartilhou com seus seguidores do Instagram que fez uma doação às vítimas do Rio Grande do Sul: “todo o meu coração para as famílias do Rio Grande do Sul. A luta ainda é longa e tenho fé que o Brasil vai se unir cada vez mais para apoiar a população gaúcha a sair desta calamidade“.

Saída de Eliana do SBT

Recentemente, a apresentadora Eliana deixou todo mundo de queixo caído com seu pronunciamento oficial a respeito da saída do SBT e o fim de seu contrato após longos anos. Junto com a emissora, foi informado que o acordo partiu de ambas as partes.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela“, dizia o comunicado.