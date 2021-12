Populares encontram corpo de segundo assaltante de supermercado no Juruá

A prefeitura de Rodrigues Alves encerra o ano de 2021 com programação cultural e festa de réveillon celebrando o Prêmio Band Cidade Excelente, em reconhecimento por ter a segunda melhor gestão educacional do Acre, com abono de R$ 5 mil pagos aos professores e obras em escolas.

O Grupo Bandeirante de Comunicação e o Instituto Aquila, concederam à Rodrigues Alves o Prêmio Band Cidade Excelente, na categoria educação, na etapa estadual do concurso. O município ficou em segundo lugar no quesito melhor gestão educacional do Acre entre as cidades com até 30 mil habitantes. O primeiro lugar ficou com Senador Guiomard.

O prêmio faz jus ao forte investimento da prefeitura na educação. A gestão de Jailson Amorim implantou o piso nacional dos professores, doou todo o fardamento e material didático para todos os alunos, melhorou os itens da merenda escolar e está construindo creche e reformando escolas.

A prefeitura concedeu abono de R$ 5 mil para os professores da rede municipal. Pagou uma parcela em novembro e no dia 23 será paga a segunda. No dia 20, será pago o salário do mês e o décimo terceiro salário de todos os funcionários do município, além de férias. No dia 24, o executivo paga abono para o pessoal de apoio da Saúde e da Administração.

” Só com pessoal em novembro e dezembro estamos investindo R$ 8 milhões em pagamentos de salários, abonos e 13° salário. Um reconhecimento aos nossos servidores e que aquece a economia de Rodrigues Alves “, cita o prefeito

Luzes de Natal e Réveillon

A programação de final de ano em Rodrigues Alves começa neste sábado, 11 com o acender das luzes natalinas e se encerra no dia 31 com a festa de réveillon. Os eventos serão realizados nas Praças Hilda Saraiva e Antonio Guilherme. Haverá entrega de cestas básicas e presentes.

Neste sábado a sábado as 20 horas haverá a inauguração das luzes natalinas e apresentação acústica gospel. No dia 31 haverá o Show da Virada que começa com

apresentações de grupo de dança Hits , Mc Santo, Banda Companhia do Forró & cantor Mateus, Vanete lima, Jarica Santos, Banda Forró Delirius & cantor mardone. A meia noite terá queima de fogos, show com a Banda Trio Furacão,

de Rio Branco.

Para a entrada nos eventos dos dia 30 e 31, será exigida a apresentação da Carteira de Vacinação com duas doses do imunizante contra a Covid 19.