Portal IDEA nega que certificados seja disponibilizados antes do término dos cursos

O Conselho de Sentença da Primeira Vara do Tribunal do Júri estará reunido a partir das 8h30min desta sexta-feira (10) para julgar o taxista Euclides Alves de Oliveira (32), por crime de homicídio qualificado. A vítima foi sua esposa Jéssica dos Santos de Paiva (26), que foi assassinada com quatro tiros de uma arma de grosso calibre. A juíza Luana Cláudia Campos vai comandar os trabalhos, enquanto que o promotor Washington Nilton de Medeiros representará o Ministério Público.

De acordo com os autos do inquérito policial, o crime ocorreu na noite do dia 23 de outubro de 2018, em Cobija, capital de Pando, na Bolívia, tendo ciúmes como causa. Euclides e Jéssica estavam separados e depois de algum tempo optaram por reatar o casamento.

Ao tomar conhecimento que durante o período em que estiveram separados Jéssica tivera um relacionamento amoroso, Euclides passou a ameaçá-la constantemente. Na noite do crime, eles voltaram a discutir, chegando a trocar tapas, quando o taxista se apossou de uma arma de fogo e executou a mulher indefesa diante do filho menor do casal com quatro tiros.

O inquérito inicialmente foi aberto pela polícia boliviana, e pelo fato do crime envolver dois brasileiros, somente em junho de 2019, quase um ano depois do ocorrido a responsabilidade passou para a polícia do Brasil.