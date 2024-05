Com boné do Bolsonaro, Mailza recebe orações no palco da Marcha Para Jesus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A vice-governadora do Acre Mailza Assis fez sua primeira reaparição pública após um período de internação no Pronto Socorro de Rio Branco e de cuidados em casa, neste sábado (11), no estacionamento do estádio Arena da Floresta, ponto de encontro dos milhares de cristãos que participaram da Marcha Para Jesus.

Mailza Assis chegou ao evento às 18:30h e falou ao ac24horas que ainda não está totalmente recuperada de uma infecção que a deixou com parte do pulmão comprometido, que por isso não participou da caminhada da Marcha Para Jesus. “Não foi nada muito grave. Eu estive na Bolívia e já voltei de lá comecei com tosse, dores e febre. Tomei medicação mas fui ao Pronto Socorro fazer um exame de pulmão, seguindo recomendação médica, porque estava tossindo sem sintomas de gripe. O exame deu que eu estava com início de pneumonia, tomei antibióticos mas não passou a febre. Antes de ontem fiz novos exames e ele trocou os medicamentos e não é nada grave mas requer cuidados”, explicou.

Após dar entrevista a veículos de comunicação, a vice-governadora subiu no palco vestida com um boné com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e recebeu orações de organizadores da Marcha Para Jesus.

Perguntada sobre estar com o único acessório político de todo o evento, o qual os organizadores tentam afastar das questões políticas, Mailza Assis disse que escolheu o boné aleatoriamente: “eu sempre gosto de sair na Marcha Para Jesus com boné, peguei o primeiro que vi pela frente. Foi aleatório”, garantiu.