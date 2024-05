Pastor Celso Costa recebe cristãos da Marcha Para Jesus com show

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pastor Celso Costa e a banda Marcados Pelo Sangue recepcionaram com festa no estacionamento do Estacionamento Arena da Floresta, em Rio Branco, os milhares de cristãos que participaram da Marcha Para Jesus na capital acreana neste sábado (11). A apresentação contou com dançarinas do Ministério de Dança da Igreja Quadrangular Família no Altar.

Com o repertório diversificado que inclui músicas autorais, Celso disse ao ac24horas que o objetivo é levar o público a adorar o nome de Deus. “Vamos fazer muito louvor e celebração”, disse.

Pastor Celso Costa tem discos gravados e hoje é pastor presidente da Igreja Quadrangular Família no Altar, no bairro João Eduardo