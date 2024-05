Moradora de rua é ferida com golpe de faca no pescoço enquanto dormia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma mulher trans, de 30 anos, moradora em situação de rua, foi ferida com um golpe de faca no pescoço em via pública na tarde deste sábado, 11, no bairro Papouco, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, a vítima estava dormindo no Papouco quando um homem identificado como ‘Velho’ se aproximou e, portando uma faca, desferiu um golpe que atingiu o pescoço dela. Apesar dos ferimentos, a mulher trans conseguiu andar até a rua Benjamin Constant, no Centro de Rio Branco, em frente à Secretaria de Saúde (SESACRE), onde sentou em um banco sangrando muito e pediu ajuda a populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, o corte no pescoço pode ter atingido a veia jugular e o estado de saúde da vítima é grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso inicialmente está sob investigação dos agentes de polícia civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará à disposição da delegacia especializada.