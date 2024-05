Gracyanne Barbosa não aceita perdão de Huck e detona: “Tudo por audiência”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na última quarta-feira (08), a influenciadora Gracyanne Barbosa botou a boca no trombone e rasgou críticas ao apresentador Luciano Huck. O motivo? É que o comandante do Domingão com Huck sugeriu procurar um novo amor ao cantor Belo em meio ao divórcio conturbado do casal.

Durante o programa do último domingo (05), o marido da apresentadora Angélica chegou a reservar alguns minutos para pedir perdão à musa fitness, que já havia demonstrado sua insatisfação com a situação – entretanto, ela parece não ter aceitado o perdão.

“Belo esteve no Luciano, ele falou sobre amor, falou que onde há amor, há esperança, e Luciano imediatamente fez uma brincadeira […]. Eu sei que é uma brincadeira, se eu não estivesse em um momento frágil, eu nem teria ficado chateada, eu entendo que está na televisão, mas poxa vida, ele sabe que a gente é um casal de verdade”, disparou ela em entrevista ao Podcats.

A morena, então, apontou que o comunicador apelou por audiência. “Ele podia até ter feito a brincadeira, mas eu senti falta daquele ‘que dê tudo certo pra vocês’, ‘espero que vocês fiquem bem’, mesmo que a gente não fique junto, mas uma torcida… Vale tudo pela audiência? Vale esquecer o ser humano?”, completou.

Gracyanne Barbosa e Belo confirmaram o fim do relacionamento de 15 anos em abril, mas já não estavam mais juntos há cerca de oito meses. Após tudo vir à tona, a musa fitness deixo a casa em que vivia com o ex-marido.

DESABAFO

Na madrugada desta quinta-feira (09), a musa fitness Gracyanne Barbosa fez um desabafo de coração aberto a respeito do término do casamento com o cantor Belo. Após expor detalhes do divórcio no podcast Podcats, ela usou as redes sociais para expor a coisa “mais dolorosa” em toda essa situação.

A influenciadora compartilhou uma frase sobre relacionamento em que fala sobre duas pessoas que se amam, mas precisam se separar devido às diferenças de cada um. Antes disso, ao Podcats, ela já havia reforçado que seu orgulho contribuiu para o fim da relação.