Pastor Gemil Júnior e banda Servos e Luz fazem apresentação na Arena da Floresta

O pastor Gemil Júnior e o ministério Servos e Luz, da Igreja Batista do Bosque, se apresentam neste sábado (11) no palco montado no estacionamento Arena da Floresta, em Rio Branco, finalizando o pré-show da banda nacional Som e Louvor.

Ao ac24horas, o cantor revelou que vai apresentar ao público duas músicas dadas por artistas gospels renomados no Brasil. “Fizemos um processo de lançamento das canções, que ganhamos do produtor musical Rondinelly Valente e do cantor Thiago Godoi. Vamos fazer esse momento de adoração, preparando o povo até o início do show da Som e Louvor”, disse.

Os shows que acontecem no estacionamento do estádio Arena da Floresta, no segundo distrito de Rio Branco, são o ponto de encontro de milhares de cristãos que iniciaram o momento de união na passeada da Marcha Para Jesus, que saiu da região da Gameleira.