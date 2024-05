Jéssica Sales chega em Cruzeiro do Sul e visita mercados da cidade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ex-deputada federal Jéssica Sales chegou fazendo barulho entre os cruzeirenses neste sábado, 11, após dois anos desde a última eleição de 2022.

Logo nas primeiras horas deste sábado, 11, a pré-candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul já esteve pelo centro da cidade, visitando os mercados do Agricultor , da Carne, Peixe, verdureiras, Beira Rio, Camelódromo, além de estar junto aos pampeiros e catraeiros do rio Juruá.

Anúncios

Entre pausas para fotos, abraços, palavras de carinho e incentivo, Jéssica que estava acompanhada dos pais, ex- prefeito Vagner Sales e Deputada Estadual Antonia Sales, e de apoiadores de sua pré-candidatura, pôde sentir o termômetro das ruas, que nas últimas pesquisas a colocam na liderança nas intenções de votos.

Recepção no Diretório do MDB

Jéssica Sales que desembarcou em Rio Branco na última quinta-feira, foi recebida pela executiva do MDB no Diretório do partido, onde ouviu palavras palavras de apoio dos cabeças brancas, como: “você é uma Jóia rara de Cruzeiro do Sul ; É aquela que veio para revolucionar; Você retornou para fazer uma nova história; Jéssica nasceu para brilhar em favor do próximo “ . A ex-deputada também ouviu do pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre a mensagem de que o Acre pede mudança e que ambos estão juntos nessa missão de apresentar esta renovação política nas duas maiores cidades do Estado do Acre.

Jessica, que atualmente residia em Brasília onde exercia sua profissão de médica, diz que acreditava já ter dado sua colaboração na política acreana. Com vida estabilizada na capital federal, confessa que buscou em Deus a confirmação para saber se novamente deveria encarar o desafio de servir ao povo na política e com isso atender a aclamação popular.

Na noite deste sábado, a pré-candidata do MDB participa da primeira grande reunião com o público cruzeirense na Vila Santa Luzia, na BR-364.

No próximo dia 17, lideranças Emedebistas e o pre- candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, estarão em Cruzeiro do Sul para outro grande evento partidário.