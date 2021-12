Marcas de roupa mundiais estariam relacionadas ao desmatamento na Amazônia

Adidas, Nike, Zara, Puma, Fila e New Balance são algumas das marcas que estão na lista de marcas mundiais que podem estar relacionadas ao desmatamento na Amazônia, segundo um estudo realizado pela agência ambiental Stand Earth.

De acordo com o estudo são cerca de 400 marcas envolvidas. São produtores de couro, que integram a indústria de sapatos, acessórios e roupas. A informação está sendo repercutida por diversos veículos como Sputnik Brasil e Brasil de Fato, entre outros.

Fundada há quase vinte anos, a Stand Earth é uma organização de defesa que reúne participantes ao redor do mundo para exigir que corporações e governos coloquem as pessoas e o meio ambiente em primeiro lugar.

O relatório, divulgado na última segunda-feira (29), analisou quase 500 mil linhas de dados alfandegários e descobriu que marcas como Coach, LVMH, Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva, UGG e Fendi têm múltiplas conexões com uma indústria que sustenta o desmatamento na Amazônia: a pecuária.

O relatório explica que as conexões descobertas não são uma garantia do envolvimento direto das marcas com couro proveniente do desmatamento na Amazônia, mas demonstram que estas empresas estão ao menos sob o risco de contribuir com ele.

Segundo a Stand Earth, a JBS, segunda maior empresa de alimentos do mundo e reconhecida pela estreita relação com o desmatamento no Brasil, é a principal fornecedora de couro da indústria da moda e alimenta a rede de marcas denunciada no estudo.

O levantamento mostra que a empresa brasileira desflorestou 3 milhões de hectares na Amazônia. Desse total, 81% teriam sido feitos ilegalmente. De acordo com o Brasil de Fato, a JBS anunciou em julho passado que pretende zerar o desmatamento ilegal até 2025 para a cadeia de bovinos.