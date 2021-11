Coritiba vence no fim e aguarda rodada para acesso à Série A

Foto: Mailson Santana

O Fluminense está vivo na briga por vaga na próxima edição da Libertadores. Neste domingo (14), o Tricolor derrotou o Palmeiras por 2 a 1, de virada, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Yago Felipe, com dois gols, foi o protagonista da partida, que encerrou a sequência de sete jogos de invencibilidade dos paulistas (com seis vitórias consecutivas).

A equipe carioca foi a 45 pontos, retomando a oitava posição, quatro pontos atrás do Fortaleza, sexto colocado e último time na zona de classificação ao torneio sul-americano. Com o tropeço, o Verdão permanece na terceira colocação, com 58 pontos, dez atrás do líder Atlético-MG, que tem uma partida a menos.

Superior no primeiro tempo, o Palmeiras quase abriu o placar aos 15 minutos. O meia Raphael Veiga arriscou da entrada da área, Marcos Felipe deu rebote e o atacante Rony tentou aproveitar, mas parou novamente no goleiro. Aos 27, não teve jeito. O meia Gustavo Scarpa cobrou escanteio, a zaga do Fluminense afastou e o atacante Dudu, de fora da área, marcou um golaço, no ângulo.

O Tricolor voltou melhor do intervalo e arrancou o empate antes do primeiro minuto, em um chute de Yago Felipe, da entrada da área, que desviou no zagueiro Luan e saiu do alcance do goleiro Weverton. Foi o primeiro gol do volante após três meses. Os anfitriões chegaram a ter um pênalti a favor aos 13 minutos, mas o árbitro de vídeo (VAR) identificou uma infração dos cariocas no início do lance e a marcação foi cancelada.

O Fluminense seguiu criando chances no segundo tempo e foi recompensado aos 42 minutos, em mais um chute de fora da área de Yago Felipe. O terceiro quase saiu dois minutos depois, em batida cruzado do atacante John Kennedy, que explodiu no travessão. Nos acréscimos, Dudu foi expulso pelo segundo amarelo, após discutir com o lateral Samuel Xavier. Depois do apito final, em meio a uma confusão com Deyverson, o também atacante Fred recebeu o vermelho direto.

Os times voltam a campo na quarta-feira (17), às 20h30 (horário de Brasília). O Fluminense visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), enquanto o Palmeiras tem o clássico com o São Paulo no Allianz Parque, na capital paulista. As partidas valem pela 33ª rodada do Brasileiro.