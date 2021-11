A rotina pesada de treinamento dos fortões do Acre

O mundo da boa forma e do corpo escultural é disputado, repetitivo e cansativo. Além disso, exige disciplina e força de vontade. O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, acompanhou os treinamentos de um desses grupos de fortões em uma academia de Rio Branco e mostra como é a preparação que antecede as competições.

O halterofilismo já teve seu auge esportivo no Acre. Alguns competidores acreanos participavam de eventos em outros estados, mas o período de pandemia impossibilitou o treinamento, e agora, em 2021, os atletas estão voltando a treinar pensando em competir.

