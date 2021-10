Policial frustra assalto em lanchonete e fere bandido com um tiro no 2° Distrito de Rio Branco

Maria Josiane Muniz de Souza, de 21 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferida com vários tiros em via pública na noite deste sábado, 30. O crime aconteceu na BR-364, no bairro Belo Jardim I, no 2° distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações da Polícia, Maria Josiane estava conversando com amigos em via pública, quando inesperadamente um homem não identificado se aproximou do grupo e começou a discutir com um amigo de Josiane. Após a discussão o autor do crime saiu do local, em seguida voltou e em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção do grupo de amigos. Durante a ação, Maria foi ferida com vários projéteis. O criminoso fugiu do local

Amigos acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Maria ao Pronto-socorro em estado de saúde grave.

O caso segue sob investigação dos Agentes da Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).