Governo divulga resultado provisório da análise curricular de seleção para professores

O Estúdio Lia Carvalho Ballet, sedia no dia 11 de novembro o exame internacional da Escola Nacional de Ballet de Cuba, instituição especializada no treinamento de alunos e professores de ballet clássico, com sede em Havana, Cuba.

As bailarinas serão avaliadas por uma examinadora internacional a partir de critérios de técnica e performance. Após a avaliação será apresentado relatório individualizado indicando os pontos positivos e pontos a melhorar de cada aluna, permitindo o aperfeiçoamento contínuo.

As alunas aprovadas no exame receberão certificado internacional de ballet, emitido diretamente pela Escola Nacional do Ballet de Cuba no Brasil.

Com professora credenciada a rede internacional de ensino, o Estúdio Lia Carvalho Ballet é pioneiro na realização de exames internacionais de ballet clássico no estado do Acre, oferecendo aos seus alunos aulas focadas na técnica clássica, com treinamento contínuo.

