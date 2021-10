Detran divulga resultado de avaliação biopsicossocial de processo seletivo

Enquanto Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins já perderam mais de um quarto (25%) de sua vegetação nativa, o Acre está entre os estados da Amazônia que menos perderam florestas dentro de unidades de conservação (UC) estaduais ao lado de Amazonas e Roraima.

As informações estão em uma reportagem do site ambiental O Eco, que se debruça sobre dados ambientais dos nove estados da Amazônia Legal para compreender diferenças e semelhanças nas políticas públicas regionais. Foram comparados dados de proteção, orçamento e desmatamento.

Atualmente, os nove estados da Amazônia Legal negociam diretamente com fundos internacionais, sem a participação do governo federal, investimentos para reduzir o desmatamento e as queimadas, além de ações de desenvolvimento sustentável, segundo anunciado pelos governadores envolvidos no plano.

O Banco Mundial também está apostando suas fichas nos estados: em 2019, o Mato Grosso inaugurou uma modalidade nova de contratos de empréstimos, que alia o tradicional ajuste fiscal a metas ambiciosas de preservação ambiental. Em breve, o Amazonas deve assinar um acordo nos mesmos termos.

Junto com as Terras Indígenas, as Unidades de Conservação (UCs) são as principais barreiras ao avanço das lavouras, madeireiros, garimpeiros e mineradoras para dentro da floresta. As UCs podem ser federais, estaduais ou municipais, e sua criação se dá através de decreto do Poder Executivo.

Além da floresta para cuidar, os nove estados da Amazônia Legal compartilham uma estatística desanimadora: entre 2016 e 2020, os recursos destinados ao meio ambiente nos gastos estaduais representaram, em média, menos de 1% de toda a verba administrada pelos governadores.

A conta acima inclui secretarias de meio ambiente e fundações ou institutos de proteção à fauna e flora dos estados. Ainda assim, com exceção do Amapá, todos os estados investem proporcionalmente mais em meio ambiente do que o governo federal, de acordo com a reportagem do Eco.

COP-26

No Acre, o governador Gladson Cameli irá a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-26, que irá ocorrer em Glasgow, no Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro, com o objetivo de discutir com lideranças mundiais estratégias para reduzir os impactos ambientais no estado.

Cameli deve embarcar na próxima quinta-feira para a jornada que o deixará fora do estado por cerca de 10 dias junto com representantes da área ambiental do estado. O governador fará uma espécie de prestação de contas quanto ao que vem desenvolvendo no estado a nível de produção e sustentabilidade.