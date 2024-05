Segurança será reforçada na ‘festa do trabalhador’ na Capital e Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre prepara uma logística de segurança para a realização dos shows em homenagem ao Dia do trabalhador em Cruzeiro do Sul, que ocorre hoje (30), e em Rio Branco no feriado de amanhã (1). Mais de 150 homens da Polícia Militar estão mobilizados para os eventos.

Segundo o Comando de Segurança do Estado, em Cruzeiro do Sul o esquema prevê atuação de 50 seguranças, também de empresa privada, além de mais de 40 policiais prestando apoio na noite de shows com bandas locais e a atração nacional, o cantor Nadson. O evento começa às 21 horas e se estende até as 3 horas da manhã.

Anúncios

Em Rio Branco, o evento será fechado, com revistas nas entradas principais para o palco montado em frente ao Palácio. Mais de 70 militares darão apoio ao esquema de segurança. A programação começa às 17h do dia 1. Além da cantora Nayara Azevedo, o evento terá a apresentação da banda Trio Furacão do Dj Black.