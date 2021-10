Mulher se revolta com suposta traição e destrói carro do marido com capacete em frente ao Tardezinha

Mais um caso de fúria após a descoberta de uma suposta traição ocorreu na madrugada deste sábado, 9, às 2 horas da madrugada, em frente ao bar Tardezinha, na Avenida Dias Martins, na capital.

De acordo com informações repassadas ao ac24horas por populares que presenciaram o caso, uma mulher de identidade não revelada, descobriu através de postagem nas redes sociais, que o companheiro estava no Tardezinha com uma outra mulher. Revoltada com a atitude infiel do marido, ela pegou a chave reserva do veículo, um carro Jetta de cor branca, e se dirigiu a festa.

Chegando no estacionamento, ela abriu o carro e dirigiu com a intenção de invadir a festa no veículo, porém, ela acabou batendo o automóvel no canteiro que divide a avenida.

Indignada por não conseguir alcançar seu objetivo, a esposa em seu momento de raiva, começou a quebrar o carro com um capacete em plena via pública.

Após a batida do veículo no canteiro, a Polícia Militar esteve no local e presenciou os danos no carro e encaminhou o casal a delegacia de Polícia Civil para os esclarecimentos necessários sobre o caso, haja vista que houve danos ao patrimônio público.