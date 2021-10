Contrato do 1º leilão de transmissão de 2021 do Acre será assinado nesta segunda

A convite da Assembleia Legislativa do Acre (|Aleac), a deputada Jéssica Sales (MDB) participou neste final de semana de duas audiências públicas, em Cruzeiro do Sul sobre demandas que promovem o fortalecimento econômico da região do Juruá e, consequentemente, do Estado do Acre.

Na manhã da última sexta-feira, 01, Sales debateu com autoridades locais e do Estado, entre os quais o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, e representantes do governo estadual, acerca da economia e a organização da agricultura no Juruá. Na opinião da parlamentar a iniciativa foi muito positiva, uma vez que a agricultura é um dos pilares da economia do Juruá que é uma região rica na diversidade de culturas de produção, onde muitas famílias sobrevivem dessa atividade.

“Nada mais justo do que trabalharmos de forma conjunta para potencializar a agricultura, vendo as melhores estratégias de apoio político, menos rigidez nas leis ambientais, e mais parcerias para que haja melhores condições de trabalho e produção para os nossos agricultores. Sou forte defensora da agricultura em meu mandato e tudo que vem para o fortalecimento dessa área da economia no Acre, tem o meu apoio”, garantiu.

No sábado , 2 , Jéssica Sales também participou de mais uma audiência da Aleac no Juruá, requerida pelo colega de partido, deputado estadual Roberto Duarte, desta vez para discutir a interligação Brasil/Peru, passando por Cruzeiro do Sul.

De acordo com a parlamentar cruzeirense, trata-se de um sonho antigo da população do Vale do Juruá e das autoridades políticas do Brasil e do país Andino. “Sabemos que a efetivação dessa interligação com o Peru, trará inúmeros benefícios econômicos, turísticos e culturais, não apenas para os cruzeirenses, mas para todo o nosso estado e, também, um desejo de nossos comerciantes por apostarem no fortalecimento da economia bilateral”, disse Jéssica Sales ao discursar para as autoridades e convidados presentes.

Sales disse ainda que se soma nessa luta por acreditar que o Acre pode protagonizar um maior desenvolvimento, sendo porta de entrada para ampliar as relações comerciais entre os países vizinhos.