Operação Lava Jato, lavou o quê mesmo?

A Lava Jato nos trouxe uma grande lição: Que no Brasil, o crime do colarinho branco compensa. Yussef continua cambiando seus dólares; Sérgio Moro nos EUA; Dallagnol se recolheu a sua insignificância; Jucá, Serra, Aécio, Ciro Nogueira, Collor e outros corruptos vão bem, obrigado; Geddel Vieira já pode veranear com a mãe na costa do Sauipe; a ex-presidente Dilma vai caducando e o Luís Inácio, quem diria, liderando pesquisas.

A operação começou no dia 17 de março de 2014. Se iniciava no Brasil uma das maiores ações de combate a corrupção com mais 80 fases operacionais autorizadas até ser desidratada no atual governo em parceria com o STF. Para o presidente Bolsonaro e o Centrão, a corrupção acabou; já o STF considera que a quadrilha principal não era formada por políticos, partidos e empresários, mas de procuradores chefiados pelo ex-juiz Sérgio Moro. Graça e obra da Vaza Jato. Moro virou ministro, brigou com o Jair e sumiu na poeira da estrada.

Foi o maior circo já armado para fazer com que a população acreditasse que criminosos do colarinho branco são punidos com o rigor da lei. Estão todos soltos, ricos e participando da vida pública como se nada tivesse acontecido.

Ex-presidentes, ex-ministros, senadores, deputados federais, servidores públicos, empreiteiros, empresários e dirigentes partidários foram investigados, presos…e libertos. Outros não foram se quer ouvidos pelo STF, (basta olhar para a cúpula da CPI da Covid-19 no Senado). Um país desse é sério?!

“Vai vende tudo que tens, dá aos pobre e me segue”. (Jesus a um jovem muito rico que lhe perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna).

O Lula tinha razão?

Nas audiências que participou quando estava preso em Curitiba o ex-presidente Lula dizia aos procuradores e ao então juiz Sérgio Moro que nenhum deles era mais honesto do que ele. O STF comprovou.

Gladson pronto

O governador Gladson Cameli garante que não está preocupado com candidaturas concorrentes. Para ele, quanto mais cabras, mas cabritos. Está preparado para a eleição em dois turnos.

Um banho de gestão

Como se diz por aqui a secretária de Educação e ex-prefeita Socorro Neri vai dando um banho de gestão na pasta. Esta semana receberá a secretária municipal, Nabiha Bestene, o deputado José Bestene e assessores para discutir parcerias entre o estado e município para o bem da comunidade escolar.

Desgaste do PT

O desgaste do PT ainda é grande. Apostar em uma candidatura ao governo de Jorge Viana é arriscado. Porém, ninguém sabe o que pode acontecer quando uma campanha se inicia. É ficar de olho na eleição para presidente.

Quebrou o pino

A rejeição as coligações proporcionais quebrou o pino de centro de algumas reeleições para deputado federal e estadual. A esperança é a Câmara Federal derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a formação das federações partidárias. Tem que ser antes do dia cinco de outubro.

Leila Galvão

Para deputada estadual ou federal a ex-prefeita de Brasiléia, Leila Galvão, está bem-posicionada politicamente na região do Alto Acre. Não tivesse saído do PT e disputado a prefeitura, não teria mais chances alguma. Às vezes, perdendo é que ganha.

Os partidos com parlamentares precisam correr atrás do prejuízo com o fim das coligações proporcionais. Conseguir formar chapa para deputado federal e estadual é um tarefa quase impossível na altura do campeonato.

. Por onde anda o 1º suplente da senadora Mailza Gomes, missionário e bispo José?

. Quem serão os suplentes de Vanda Milani, Márcia Bittar, Jorge Viana, de (Jessica, Alan ou Mailza)

. É sé o chamar o José de Volta!

. E os vices, quem serão mesmo?

. Do Gladson, do Petecão, da Mara Rocha, do Jenilson, do David Hall…?

. É importante saber!

. Ou não?

. Continuo apostando no Alysson!

. Pedófilos, estupradores, predadores sexuais de uma maneira geral e corruptos deveriam pegar prisão perpétua.

. No Brasil não pode, pode outras coisas.

. Sei lá, Deus está vendo!

. Bom dia, general Mourão!

. BOM DIAAAAA!