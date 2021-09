Poder Judiciário terá expediente normal no dia 6 de setembro no Acre

A bola vai rolar pela última rodada do Campeonato Acreano 2021 neste sábado, 4, no estádio Florestão.

A partida marca as despedidas de Andirá e Plácido de Castro e a inglória disputa por quem fica com a lanterna do campeonato. O dono atualmente é o Tigre do Abunã que tem apenas um ponto. Já o Morcego é o penúltimo com três pontos ganhos. A partida tem transmissão ao vivo pelo ac24horas em parceria com a FFAC TV.

A outra partida que seria realizada neste sábado, 4, que marcaria o confronto entre Galvez e São Francisco foi adiada para próxima quinta-feira, 9, quando acontecem os jogos decisivos do primeiro turno.

As partidas que decidem quem leva o título do primeiro turno serão disputadas em horário simultâneo, às 19 horas, sendo uma na Arena da Floresta e outra no Florestão. Na Arena, o Atlético, que briga pelo título contra o Humaitá, enfrenta o Rio Branco, enquanto a equipe de Porto Acre joga contra o Vasco. Estrelão e Vasco disputam a última vaga no G4 para conseguir disputar o segundo turno.