Acreprevidência prorroga suspensão da prova de vida de inativos e pensionistas

O ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para compartilhar as suas andanças pelo Vale do Juruá, em especial, em Cruzeiro do Sul (AC), onde se encontra atualmente para conversas com lideranças políticas.

Na publicação, Jorge salientou que a ida Cruzeiro do Sul proporcionou além da oportunidade de rever amigos de longa data, reencontrar o antigo sonho de uma economia próspera que possibilitasse melhores condições de vida em meio a floresta.

“Mas é claro que vou, antes de mais nada, fazer o que todo acreano faz quando vem a Cruzeiro: apreciar a bela paisagem do Juruá, a imponência da Catedral Nossa Senhora da Glória, a maior variedade de feijão, a melhor farinha, o biscoito amanteigado e o suco de uvaia no Mercado Municipal”, afirmou.

Jorge destacou que na sua época de governo sempre procurou dar aos municípios do Juruá o tratamento respeitoso que eles merecem.

“Fiz todo o esforço possível para melhorar a qualidade urbanística de Cruzeiro e hoje encontro algumas obras importantes que tive oportunidade de realizar. Depois, como senador, continuei a dar toda atenção a essa região, garantindo que tivesse presença no orçamento da União e chegassem até aqui as obras do PAC, Luz Para Todos, os programas sociais, tudo o que pudesse ajudar na antiga luta pela cidadania plena que o povo do Juruá sempre sustentou”, argumentou.

Por fim, Jorge Viana disparou críticas ao governo federal e salientou que a crise econômica e a péssima gestão do governo resultaram no preço da gasolina a R$ 7,13 em Cruzeiro do Sul, tida como uma das mais caras do país.

“Hoje vejo que algumas dificuldades antigas permanecem e outras surgiram. Por exemplo, a crise econômica e uma péssima gestão do governo federal oferecem ao povo do Juruá a gasolina mais cara do Brasil. Pra quem já vive na fronteira mais distante, que muitos governantes de Brasília nem sabe onde fica, essa é uma carga mais que pesada. Mas vamos ter fé, renovar as esperanças e trabalhar. Sempre existem alternativas, bons projetos que podem ser apoiados, iniciativas que aproveitem a capacidade do povo, especialmente da juventude. O Juruá é uma região muito importante para o Brasil e para o planeta Terra. Continua e continuará sendo inspiração para uma bela canção de esperança”, encerrou.