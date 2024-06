Bragantino supera jogo com um a menos e vence o Juventude no Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em jogo nervoso, o Red Bull Bragantino marcou já na reta final e superou praticamente uma partida toda com um a menos, vencendo o Juventude por 2 a 1 no Estádio Nabi Abi Chedid. A partida foi válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Helinho foi o grande destaque. Ele marcou os dois gols do Massa Bruta na partida, o primeiro deles já é o mais rápido do Brasileirão. Luis Mandaca descontou para o Ju.

Com o resultado, o Bragantino sobe para quinto, com 15 pontos. O Juventude fica em 12º, com 10.

A próxima rodada do Brasileirão é no meio de semana. O Bragantino joga na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz. O Juventude recebe o Vasco na quarta, às 20h (de Brasília).

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi maluco, quente e bem movimentado. Helinho abriu o placar logo no primeiro minuto para o Red Bull Bragantino com um golaço. A alegria durou pouco, já que Jadsom acabou expulso aos 11 minutos. O árbitro daria apenas o cartão amarelo, mas o VAR recomendou a análise e pintou o vermelho. O jogo ficou mais nervoso, o Juventude fez pressão e se aproveitou da superioridade numérica para empatar em gol que foi anulado e depois validado pelo vídeo.

Os dois times chegaram a pressionar em algum momento, o Juventude foi quem assustou mais, mas Helinho decidiu. Nas alterações, Roger Machado tentou dar um gás maior ao ataque e Pedro Caixinha quis reforçar o meio-campo. A partida seguiu nervosa e a torcida do time da casa começou a pressionar a arbitragem, que quase expulsou mais um atleta dos mandantes. Os gaúchos foram empilhando algumas oportunidades, mas não tiveram eficiência para fazer valer o jogador a mais. Helinho, nome da partida, marcou para o Bragantino em boa chance no final.

O técnico Pedro Caixinha ainda foi expulso após o apito final. Ele foi reclamar com a arbitragem e recebeu o vermelho. Os dois times saíram na bronca com o trio que liderou o apito.

Lances importantes

1×0. No primeiro minuto de jogo, Helinho abriu pela direita, deu uma caneta no defensor e tentou de primeira para marcar o gol.

Expulso. Aos nove, Jadsom fez falta em Marcelinho e acabou recebendo o cartão vermelho.

1×1. Aos 24, em jogada trabalhada no meio, a bola bateu na trave e Mandaca aproveitou a sobra para deixar tudo igual.

Não deu nada. Aos 25 do segundo tempo, Vitinho fez a falta em João Lucas e o VAR chamou o árbitro para rever. Após quase quatro minutos de análise, o jogo seguiu.

2×1. Aos 37, Vitinho desenhou a jogada pela esquerda e Gabriel deixou sobrar para Helinho, que fez o segundo.

Ficha técnica

Red Bull Bragantino x Juventude – Brasileirão

Data e hora: 15 de junho de 2024, às 18h30

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade-BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BA e Daniella Coutinho Pinto-BA

VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-FIFA)-BA

Gols: Helinho (1 minuto do primeiro tempo), Luis Mandaca (aos 24 minutos do primeiro tempo), Helinho (as 37 minutos do segundo tempo)

Cartões amarelos: Lucas Cunha, Cleiton, Luan Cândido, Laquintana (RBB), Luis Mandaca, Rodrigo Sam, Marcelinho (JUV)

Cartões vermelhos: Jadsom, Pedro Caixinha (RBB)

Red Bull Bragantino: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo, Luan Cândido; Matheus Fernandes (Eric Ramires), Gustavo Neves (Douglas Mendes), Evangelista; Helinho (Raul), Thiago Borbas (Vitinho) e Mosquera (Laquintana). Técnico: Pedro Caixinha.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam, Alan Ruschel; Caíque, Luís Oyama (Rildo), Luis Mandaca (Gabriel Taliari); Lucas Barbosa (Peixoto), Marcelinho (Ruan) e Gilberto (Erick). Técnico: Roger Machado.