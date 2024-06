Na estreia de Marcelo Brás, Rio Branco FC é derrotado pelo Porto Velho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na estreia do técnico Marcelo Brás à frente do Rio Branco, o time sofreu sua quarta derrota no Campeonato Brasileiro da Série D. Na tarde deste sábado (15), no Estádio Aluízio Ferreira, em Rondônia, o Porto Velho venceu o Estrelão por 2 a 0.

Os gols que garantiram a vitória da equipe da Locomotiva foram marcados no segundo tempo. João Victor, aos 26 minutos, inaugurou o placar e Bidick ampliou aos 44 minutos.

Com a derrota, o Rio Branco permanece fora do G-4, ocupando a sexta posição na tabela de classificação do grupo A1 com 11 pontos, mesma pontuação que as equipes do Trem-AP e Manaus-AM, porém com uma partida a mais.

Em contrapartida, o Porto Velho-RO mantém-se confortavelmente na vice-liderança do grupo, com 18 pontos.