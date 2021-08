“Profeta do CV” é preso com 23 kg de maconha e munições de fuzil

Uma operação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão com o apoio do CPcães do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Policiais Penais resultou na prisão do traficante Isaías Pereira da Silva, de 44 anos, conhecido como “Profeta” da facção Comando Vermelho. Com ele também foi apreendido droga e munições na tarde desta quarta-feira, 18. A prisão e apreensão dos entorpecentes aconteceu na rua Rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, em Rio Branco.

A guarnição policial da Força Tática recebeu uma denuncia anônima de que no local citado funcionava uma boca de fumo e que possivelmente encontrariam uma grande quantidade de entorpecentes escondido na região.

Os policiais se deslocaram de uma forma que não fossem percebidos, fizeram um cerco na região e encontraram Isaías sentando em uma cadeira vendendo drogas a usuários. O traficante, ao perceber os policiais, ainda tentou se evadir do local, porém foi abordado. A guarnição inicialmente conseguiu encontrar 250 gramas de cocaína e 12 munições de fuzil calibre 762 e 03 munições calibre 44, próximo de Isaías.

Os policiais sabendo que poderia ter mais drogas escondidas no local, acionaram a companhia do CPcães do BOPE. Durante a vistoria no barranco, os cães conseguiram encontrar enterrado 23kg de maconha e 500 gramas de oxidado de cocaína. Foi apreendido também, 01 balança de precisão; 220g de barrilha, 01 recipiente de solução de bateria; 01 vaso plástico com tampa vermelha, material para embalo dos entorpecentes e uma quantia de R$ 100,00 oriundo das vendas das drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o traficante Isaías, vulgo “profeta do CV” foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.