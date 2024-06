Sucuri encontrada ferida é resgatada pelos bombeiros no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma sucuri com cerca de 4 metros de comprimento, fotografada na rodovia AC-405, nas proximidades da ponte do Moa, em Cruzeiro do Sul, foi resgatada nesse sábado, 15, por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A informação foi repassada ao ac24horas por Salatiel Clemente, biólogo da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

O animal estava ferido quando foi filmado. O biólogo contou que estava presente no momento em que a cobra sucuri (Eunectes murinus) estava atravessando a rodovia em Cruzeiro do Sul. Segundo ele, estava voltando de Mâncio Lima com a família quando foram os primeiros a ver a cobra tentando atravessar a rodovia. “Como já tenho conhecimentos sobre a espécie, imediatamente paramos e comecei a sinalizar para outros condutores, que foram se aglomerando e chamaram o Corpo de Bombeiros.”

A palavra “sucuri” vem do idioma Tupi, significando “a que morde rápido”. A cobra avistada é uma serpente não peçonhenta e constritora. “Possui dentição áglifa e hábitos aquáticos, sendo frequentemente encontrada em cursos d’água e áreas inundadas (perenes ou temporárias), mas também em locais distantes da água. Possui reprodução vivípara. No período de acasalamento, é comum vermos vários machos tentando copular com uma única fêmea, entrelaçando seus corpos. Podem parir mais de 50 filhotes por ninhada. Alimentam-se de mamíferos, aves, peixes, jacarés, anfíbios e lagartos. Podem ser canibais, alimentando-se de indivíduos da mesma espécie”, descreveu o profissional.