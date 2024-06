Servidores do TRE vão analisar notícias falsas nas eleições

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) anunciou o início das atividades do Comitê de Combate a Desinformação (CCD), que contará com uma equipe de 15 a 20 servidores especializados, aptos a receber denúncias de fake news ou desinformação quanto aos candidatos nas redes sociais. A população poderá denunciar as irregularidades no site do TRE-AM.

Tanto o canal, quanto a sala, inaugurada nesta quarta-feira na sede do TRE-AM, funcionarão 24 horas por dia. A equipe deve dar celeridade aos julgamentos e investigações judiciais eleitorais durante o período das eleições. Também haverá uma parceria com o Ministério Público e a Polícia Federal.

Anúncios

O CCD também vai atuar na identificação de fake news criadas com inteligência artificial, conforme resolução 23732/2024.