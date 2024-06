Prêmio da Mega-Sena acumula e sobe para R$ 53 milhões

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 2737 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado, 15, foram: 16 – 20 – 30 – 34 – 37 – 45.

Segundo a Caixa, a estimativa do prêmio principal do próximo sorteio, na próxima terça-feira, 18, subiu para R$ 53 milhões.

Apesar de ninguém acertar as seis dezenas, 67 acertaram a quina e vão embolsar R$ 52.990,78 cada um. Outros 4.208 apostadores acertaram quatro números e irão receber R$ 1.205,31 cada um.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.