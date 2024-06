Zequinha lança programa “Avança Cruzeiro”, participativo e a longo prazo ao município

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, lançou nesse sábado, 15, no Teatro do Campus Floresta da Universidade Federal do Acre- Ufac, o programa Avança Cruzeiro, que ouve representantes da sociedade para formular um plano de desenvolvimento de longo prazo para o município.

O modelo de democracia participativa é uma estratégia chave para garantir que os planos de desenvolvimento de Cruzeiro do Sul não sejam apenas um reflexo das necessidades atuais, mas também uma fundação sólida para os próximos dez anos. Algo crucial para evitar a descontinuidade administrativa com mudanças de gestão.

Os eixos temáticos discutidos durante o evento incluíram Gestão Pública, Saúde, Educação, Social, Meio Ambiente, Cultura, Esporte e Lazer, Infraestrutura e Saneamento, Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Econômico e Mobilidade Urbana. Após a sessão plenária, os participantes, divididos em grupos, debateram os eixos temáticos. A divisão em oficinas facilitou as discussões focadas e produtivas sobre cada tema, permitindo que os cidadãos de Cruzeiro do Sul compartilhassem suas visões e sugestões detalhadas para o futuro da cidade. O grande número de participantes em cada sessão temática demonstrou o alto nível de envolvimento e interesse pela formulação de estratégias que guiarão o desenvolvimento municipal nos próximos anos.

“O programa foi pensado para dar voz à sociedade, onde as pessoas podem apresentar suas maiores dificuldades e sugerir o que realmente necessitam para uma vida mais digna. Estamos aqui para ouvir e planejar juntos, garantindo que as prioridades da sociedade sejam refletidas nos planos futuros, “explicou Rafael Bastos, consultor especializado em Gestão Pública.

O professor doutor Marcelo Siqueira representou a Ufac no evento, lembrando do importante papel da universidade para o desenvolvimento do município. “A universidade tem um papel crucial não só na educação de qualidade, mas também na pesquisa e extensão para a comunidade. Propomos a criação de um novo laboratório de análise de solos para apoiar nossos agricultores, além de melhorar a gestão pública através do uso de novas tecnologias”, pontuou.

Francisca da Silva Barros, a “Dona Chaguinha”, Moradora do Rio Croa, reforçou a importância dos serviços de saúde para as comunidades rurais e ribeirinhas. “A melhoria das condições de moradia, acesso à água tratada e saúde são essenciais para nós. Precisamos de um posto de saúde mais próximo para garantir que a assistência médica seja acessível”, elencou a ribeirinha.

Darcy Mendes dos Santos, agricultor do ramal 3 da Vila Santa Luzia, falou sobre a modernização da agricultura familiar. “A necessidade é a modernização agricultura familiar, focando em mecanização, adubação e correção de solo para melhorar nossa produtividade e qualidade de vida”.

José Maria, Presidente da Associação de Moradores do Bairro do Remanso lembrou do acesso à moradia. “Nosso maior desafio continua sendo a moradia. Agradecemos ao prefeito pela construção de 100 novas casas, mas ainda enfrentamos um grande déficit habitacional. Além disso, necessitamos de melhorias na infraestrutura, como asfaltamento de ruas e saneamento básico.”

O prefeito Zequinha Lima reforçou a ideia de que o Programa Avança Cruzeiro representa um compromisso da atual gestão em buscar atender as melhorias prioritárias elencadas pela população. “Este evento marca um dia histórico para Cruzeiro do Sul, pois reúne a sociedade para discutir seu futuro. O programa é um compromisso de ouvir e responder às necessidades da comunidade, transformando Cruzeiro do Sul numa cidade cada vez melhor a partir de decisões e planejamento dos seus moradores, seus representantes”, concluiu o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.