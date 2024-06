Mais de 1200 alunos são formados pelo CEL no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) do Acre formou mais de 1200 alunos nos cursos de inglês, espanhol, italiano, francês e Língua Brasileira de Sinais (Libras), nos níveis teens, básico, intermediário e avançado. A cerimônia ocorreu na última sexta-feira, no auditório da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Entre os formandos, Gustavo Oliveira, de 15 anos, estava concluindo o curso de inglês. O jovem conta que começou a estudar na instituição aos 10 anos de idade e viu no curso uma oportunidade de enriquecer seu currículo. “No CEL a gente aprende muito, o ensino é muito bom, gostei muito”, comentou.

O coordenador-geral da instituição, Charles Santi, ressaltou que, durante seus 13 anos de funcionamento, o Centro de Línguas tem transformado a vida de muitos estudantes. “O CEL é uma instituição de ensino de qualidade e referência em todo o Brasil, e hoje celebramos mais uma conquista”, destacou.

Para a chefe da Divisão de Ensino de Línguas (DIEL) da SEE, Kellen Duarte, o CEL é fruto de uma política pública de sucesso que dá resultados. “É a continuidade de um trabalho de excelência, e a comunidade abraçou esta causa. Concluir um curso de línguas depende muito da dedicação do aluno, mas nós fazemos a nossa parte com a formação e qualificação dos nossos professores”, afirmou.