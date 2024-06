Amazonas é que mais mata pessoas trans na região Norte, aponta dossiê da Antra

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Amazonas está há seis anos entre os 10 estados brasileiros que mais matam pessoas transexuais, de acordo com o Dossiê Assassinatos e Violências Contra Travestis e Transexuais Brasileiras, publicado neste ano pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).

De 2017 até 2023, no AM foram registradas 38 mortes, o que coloca o estado na nona posição nacional. São Paulo encabeça a lista com 135 assassinatos.

O Amazonas lidera o ranking da região Norte, onde mais morreram pessoas trans no ano passado: com sete mortes. Seguido do Pará, com quatro mortes; Roraima, com duas mortes; Amapá, uma morte; o estado acreano não contabilizou mortes de pessoas trans.

No ranking nacional, o estado está na oitava posição. No relatório consta que em 2023, pelo menos 57% dos assassinatos foram direcionados contra travestis e mulheres trans que atuam como profissionais do sexo.