Marqueteiro do PT chama Moisés de vendilhão e diz que cacique traiu sua própria história

Em meio à significativa redução de pacientes infectados pelo novo coronavírus e de mortes ocasionadas pela Covid-19, o governador Gladson Cameli disse neste domingo, 15, que no próximo mês de setembro vai desativar o Hospital de Campanha montado em Cruzeiro do Sul e no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO), em Rio Branco.

“Se continuar nesse ritmo, em setembro vamos desativar o Hospital de Campnha daqui de Cruzeiro do Sul. O INTO em Rio Branco voltará a funcionar como traumatoortopedia, a ala Covid do Pronto-Socorro de Rio Branco será desativado e o antigo prédio do BOPE ficará ativo para os casos de Covid-19”, contou.

Quanto às Unidades de Terapia Intensiva – UTI que estavam atendendo aos pacientes com Covid-19, Cameli diz que todas pernanecerão no Estado, fortalecendo a estrutura das Unidades hospitalares do Acre. “Tudo o que veio para o Acre nesse período aqui permanece”, assegurou.

Tratamento de câncer em Cruzeiro do Sul

O tratamento contra o câncer será ofertado em Cruzeiro do Sul, com a realização de quimioterapia. A afirmação foi feita pelo governador Gladson Cameli neste domingo, 15, no município. “Vamos fazer isso com apoio da iniciativa privada”, contou ele sem dar data.