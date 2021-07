“Eu já tive no Acre e comi tanta gente”, diz ator pornô Kid Bengala em entrevista

O ator pornô Kid Bengala revelou no termo pejorativo ter feito sexo com várias mulheres do Estado do Acre. A declaração foi dada à também atriz pornô, Emme White, do programa Prosa Guiada, do conglomerado Flor Podcast.

Durante o bate papo, Bengala foi indagado por um homem chamado de Acreano do Flor Podcast sobre seu recorde em masturbação. Porém, o ator contou suas experiências no Estado e disse que a terra acreana é boa para fazer atividades sexuais. “Eu já tive no Acre e comi tanta gente. Oh lugar! Vamo eu fud… naquele lugar, o lugar bom”, declarou.

Kid, que é famoso no país pelo tamanho do seu pênis, lembrou que esteve em uma aldeia indígena do Acre, e, na ocasião, acabou fazendo sexo com mulheres indígenas. “Eu tive em uma tribo de índios, onde fui todo camuflado, com chapéu e óculos escuros. Cheguei lá eles me conheceram pelo DVD dos filmes. Eu fui só passear, fiquei dois dias na tribo comendo índias. Como é gostoso no mato”, ressaltou.

O ator sugeriu à apresentadora que faça sexo em área de mata. “O gostoso é o vento que bate na bunda, aquele ventinho dá um prazer”, encerrou.

Assista o vídeo: