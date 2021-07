Pastor e diretor da Santa Casa é denunciado por assédio ao pedir “massagem” a candidata a vaga de emprego

O governador Gladson Cameli (Progressistas) está em Sena Madureira, nesta terça-feira, 20, para cumprimento de duas agendas governamentais e na ocasião rebateu as críticas feitas pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), em relação às retiradas das máquinas pesadas.

Cameli citou que o maquinário precisava de reparos e por essa razão pediu a devolução à capital Rio Branco. “Quem dizia que as máquinas não vinham, está aqui. Eu não quero entrar nessa discussão política, mas, estamos aqui para fazer a recuperação dos ramais”, declarou.

De acordo com o governo, das mais de 100 máquinas, 15 vão ficar na região do Purus. Segundo o chefe do executivo, enquanto muitos fazem confusão política, a gestão responde com obras. “Vamos, em breve, realizar a inauguração de obras importantes, como o hospital e as estradas vicinais”, ressaltou.

No início de junho foram retirados da região oito veículos, entre máquinas pesadas e uma caçamba, que foram retirados do pátio da prefeitura para a Secretaria de Obras da região. De lá, eles foram entregues ao Deracre. Os equipamentos foram doados pelo ex-governador do Acre, Sebastião Viana (PT).